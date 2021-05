“Sentimento de liberdade”, diz deputado Luiz Gonzaga sobre Ponte do Madeira

O deputado Luiz Gonzaga comemorou a tão sonhada inauguração da ponte sobre o Rio Madeira. Segundo o deputado, a entrega da obra pelo presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (7) representa um sentimento de liberdade.

“Sentimento de liberdade. A inauguração da tão sonhada ponte do Madeira é um marco para nós acreanos. O marco de um novo tempo de progresso para o nosso Estado. Definitivamente, estaremos ligados ao restante do Brasil por via terrestre. Certamente, com a ponte, haverá um custo a menos, que antes era embutido, nas mercadorias. A balsa vai ficando apenas nos relatos históricos e a ponte do Madeira vai nos trazendo o sentimento de liberdade”, escreveu.

Gonzaga agradeceu ao governo federal e bancada federal do Acre em Brasília pelos esforços para que a obra fosse finalizada. “Quero aqui agradecer ao governo federal e a bancada de senadores e deputados federais do Acre e de Rondônia que lutaram por este sonho. A ponte é nossa, é de todos os acreanos e rondonienses que fazem desta região o seu lugar para viver e criar seus filhos. Vamos juntos celebrar essa conquista”, disse.