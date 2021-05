Rio Branco realiza vacinação de pessoas a partir de 52 anos com comorbidades em seis unidades

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

A prefeitura de Rio Branco continua com a aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19 para pessoas com comorbidades a partir de 52 anos nesta sexta-feira (7). A vacinação ocorre das 8h até às 17h.

Quem for se imunizar deverá levar um documento oficial com foto além do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja os pontos de vacinação: