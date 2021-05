Presidente do PT no Acre lidera manifestação contra Bolsonaro

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga, liderou juntamente com um grupo de pessoas que representam a esquerda, nesta sexta-feira (7), um protesto em repúdio contra a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a inauguração da Ponte do Madeira, em Rondônia.

No entanto, Cesário reconheceu que a Ponte é de suma importância para o Estado do Acre, porém, fez questão de deixar claro, que a ex-presidente, Dilma Rousseff, executou mais de 80% da obra “Sabemos da importância que essa ponte tem para o Acre. Porém, não poderíamos deixar de vir expressar o nosso repúdio ao presidente Bolsonaro, responsável pelo que o Brasil enfrenta nesta pandemia”, declarou.

Braga afirmou que o presidente é diretamente responsável pelas mortes ocasionadas pela doença, segundo ele, Bolsonaro é um ‘genocida’.

“Ele é diretamente responsável pelo genocídio da população brasileira, em decorrência da sua omissão no combate a Covid-19, e pela ampliação da pobreza no Brasil”, escreveu.