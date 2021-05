Operação Reditus prende lideranças de facção em Cruzeiro do Sul

A Operação Reditus desencadeada em Cruzeiro do Sul pelas Polícias Civil, Militar, Penal e Federal na manhã desta sexta-feira, prendeu 9 pessoas, apreendeu droga e celulares. Um dos presos seria uma liderança do Comando Vermelho e os demais, membros do conselho da facção, no Vale do Juruá.

Participaram da ação, 60 policiais e 3 cães farejadores. Segundo o delegado da Polícia Civil, Venicius Almeida, as investigações, que culminaram com as prisões duraram 5 meses. “A Operação foi um duro golpe no crime organizado com prisões de membros do alto escalão da facção”, destaca.

Segundo o delegado da Polícia Federal, Fabrício Santos, as investigações terão prosseguimento com novas operações. “O trabalho integrado sempre traz bons resultados”, cita.

Homens do GIRO, ROTAM e COE da Polícia Militar atuaram nas prisões e apreensões. O nome da Operação Reditus, Regresso em latim, se deve ao fato de que muitos dos presos já estiveram no sistema prisional do Estado, para onde regressam agora.