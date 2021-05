Operação prende 11 integrantes de facção e apreende armas de fogo em Plácido de Castro

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, prendeu, na última quinta-feira (6), onze indivíduos ligados a uma facção criminosa e apreendeu duas armas de fogo e diversas munições.

De acordo com investigações da Polícia Federal, foi descoberto que um grupo de integrantes de uma facção criminosa se reuniria em uma casa às margens do Rio Abunã em uma área de difícil acesso.

Então, Policiais federais, civis e militares – em ação conjunta – cercaram a casa e foram recebidos a tiros pelos criminosos. Durante o confronto alguns indivíduos pularam no rio e nadaram até a margem do país vizinho (Bolívia).

Ao adentrarem no interior da residência foram apreendidas as armas de fogo e munições. Os indivíduos presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro para as providências legais.