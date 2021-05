Mulheres pedalam 33 km até a Ponte do Madeira para tentar foto com Bolsonaro

Um grupo de mulheres da cidade de Vista Alegre do Abunã, em Rondônia, pedalou mais de 33 quilômetros para tentar tirar uma foto com o presidente Jair Bolsonaro, durante a inauguração da Ponte sobre o Rio Madeira.

Em vídeo captado pela reportagem do ac24horas, as mulheres esperam que a abertura da ponte possa deixar o custo de vida na região mais barato. “Queremos tirar a foto com ele e queremos e esperamos que com a inauguração, as coisas fiquem mais baratas”, disse uma delas.

Veja o vídeo: