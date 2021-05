Gladson diz que Acre deixará de ser cauda para virar cabeça com ponte

O governador Gladson Cameli emocionou-se nesta manhã de sexta-feira (7), ao falar do momento que vive o Acre. “Vamos deixar ser a cauda para virar a cabeça do cavalo. O Norte não pode ser lembrado só para preservar”, afirmou o governador em Abunã (RO), pouco antes da inauguração da Ponte de Madeira.

Gladson se disse ansioso e que pouco conseguiu dormir na noite que antecedeu à inauguração da ponte, uma obra que considera a redenção rodoviária do Acre e a grande artéria logística da Amazônia com os portos do Pacífico, no Peru.

A deputada Vanda Milani concordou com a afirmação do governador e acredita que a ponte beneficia muito mais ao Acre.

