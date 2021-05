“Essa é a política como ela deve ser feita. A política que constrói pontes”, diz Zequinha Lima

O prefeito de Cruzeiro do Sul , Zequinha Lima, esteve presente na inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, que ocorreu nesta sexta-feira, 23, no distrito de Vista Alegre do Abunã, no estado de Rondônia. Junto com o prefeito estavam no evento o Governador do Acre Gladson Cameli, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, e o vereador João Keleu.

A ponte vem sendo construída há vários anos e custou ao governo federal, cerca de 148 milhões de reais. Antes da ponte, a ligação entre o Acre e o resto do Brasil dependia de balsas, o que atrasava a viagem, aumentando ainda mais o custo dos produtos que chegavam para os acreanos.

O presidente Jair Bolsonaro esteve presente no evento e falou sobre a importância da obra e o novo momento que ela pode trazer, principalmente para Acre: “Essas balsas serviram a vocês por muito tempo, mas tudo tem seu prazo de validade, isso acabou! Agora, tudo que depende de transporte para o Acre, deve diminuir no mínimo 5% ou mais. Agradecemos a todos que se empenharam”, disse o presidente.

O governador Gladson Cameli agradeceu e se mostrou animado com as possibilidades trazidas com a ponte: “Eu, como governador, só tenho que agradecer ao presidente e a sua equipe. Fica o reconhecimento do povo do Acre. Este dia está marcado na nossa história! E o senhor assina, de fato e de direto, um novo momento. Há décadas que somos isolados”. E seguiu: “Os que reclamam vão continuar reclamando. Mas, são obras como essa, que geram emprego e renda para o nosso povo”, falou o governador.

Para Zequinha Lima, prefeito da segunda maior cidade do estado, a ponte é histórica e deve ser recebida com muita alegria: “Eu não podia perder esse momento. São décadas de dependência e de sofrimento que se encerram. Todos nós acreanos temos que estar felizes, com o coração cheio de esperança de que a ponte é também um símbolo de união e prosperidade pras nossas cidades”. E continuou: ” Parabéns para todos que contribuíram. E sei que muitos contribuíram. Mas, essa conquista não é de ninguém, ela é da nossa gente, de centenas de anônimos que terão o direito de ir e vir facilitado e que vão se beneficiar do fortalecimento da economia”. Para finalizar, Zequinha falou de política: “Essa é a política como ela deve ser feita: A política que constrói pontes!”, finalizou o prefeito de Cruzeiro do Sul.