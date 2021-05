Criminosos fingem ser clientes, roubam loja VLG no centro e são detidos por populares

Os assaltantes Auricélio Domingos de Oliveira, de 30 anos e uma adolescente de 15 anos, foram presos na tarde desta sexta-feira, 7, após roubarem a loja VLG localizada na travessa Júlio César, no Centro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o casal entrou na loja, fingiu ser cliente, escolheram várias peças de roupas e na hora de fazer o pagamento no caixa, Auricélio puxou uma arma de fogo e anunciou o assalto, vindo a render os funcionários. Populares que estavam próximo à loja ao perceberem a situação, conseguiram deter os assaltantes na saída da loja.

Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão que estavam fazendo um patrulhamento já em busca de prender os mesmos assaltantes que estavam cometendo roubo na região, se deslocaram até a loja e conseguiram apreender os materiais subtraídos, assim como a arma de fogo artesanal tipo revolver calibre .38 com uma munição intacta e a moto roubada, que os criminosos haviam roubada na manhã desta sexta-feira, no bairro 6 de Agosto.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o casal foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.