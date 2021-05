Comando da PM vê mais benefícios que problemas para segurança com Ponte do Madeira

Para o coronel Paulo César, comandante da Polícia Militar do Acre, a Ponte do Madeira traz muito mais benefícios que malefícios em termos de segurança pública.

Ele anuncia a criação de um Museu da PM a propósito da reforma do QCG, no Centro de Rio Branco, com visitação pública.

Ele comemora os números da segurança, que apontam apreensão de 400 armas nestes primeiros meses de 2021 –além das quedas na violência em geral.

Em Rondônia, a PM também vê importância real na ponte. A integração entre policias se dará com maior competência.