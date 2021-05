Caixa anuncia programa de preservação no Acre e Rondônia

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, foi o primeiro a discursar em Abunã nesta sexta-feira (7).

“Ponte belíssima”, disse ele acerca da Ponte do Madeira. Antes, segundo ele, a Caixa era para poucos agora, para muitos.

Ele anunciou um programa de preservação de florestas no Acre. As unidades de conservação do São Francisco, Estação Ecológica Rio Acre, Resex Cautário, Floresta do Bom Futuro e Serra da Cotia serão atendidas com ações preservacionistas. Guimarães não deu maiores detalhes.

Pela primeira vez a Caixa fará parte do Plano Safra, com R$ 15 bilhões para o Pronaf atender a pequenos e médios produtores.