Bombeiros já planejam ação para o verão de fumaceiro que potencializa a pandemia

O comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, Carlos Batista, disse nesta sexta-feira (7) que já faz um planejamento acerca do verão amazônico que se aproxima.

“O trabalho será voltado à prevenção. Neste período de pandemia as fumaças só aumentam os problemas respiratórios”, disse Batista.

No início do mês que vem o CB começa uma campanha para conscientização aos banhistas. A ideia é reduzir a possibilidade de acidentes e afogamentos.

(RDA)