Polícia Federal e IBAMA fazem operação no Polo Moveleiro de Cruzeiro do Sul

Na tarde desta quinta-feira, 6, equipes da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), fizeram operação no Polo Moveleiro de Cruzeiro do Sul. Um fiscal do órgão ambiental seguiu de Rio Branco para Cruzeiro do Sul a pedido da PF para a ação.

Ainda não há dados oficiais sobre o objetivo da ação policial, mas extraoficialmente as notícias são de que há irregularidades nos galpões, onde as empresas trabalham com madeira.

Mais informações em breve.