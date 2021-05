Mais de 1,5 mil ribeirinhos fazem a primeira via do RG no Juruá

Ao menos 1.527 ribeirinhos de 16 comunidades do Vale do Juruá já foram beneficiados pelo programa de identificação que emite de graça a 1ª via da carteira de identidade.

O programa faz agendamentos para, numa segunda etapa, expedir o documento pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil.

O programa, que é realizado em parceria com tripulantes da equipe que realiza as Operações de Assistência Hospitalar do Navio-Hospital Dr. Montenegro, começou a ser realizado no dia 29 de março e já solicitou 238 vias do documento e tem programados mais 1.290 pedidos.

“É uma ação grandiosa da gestão de Cameli, porque existem pessoas que moram em localidades longínquas e acreditam, por não terem condições financeiras, que são incapazes de adquirir o documento de identificação pessoal. Fomos a regiões de difícil acesso, realizamos o agendamento e orientamos essas pessoas para que estejam no dia e horário marcados no Instituto de Identificação, munidas da certidão de nascimento”, explicou a diretora do Instituto de Identificação do Acre, Roselayne Sobreira.