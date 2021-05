Homem tenta matar ex-mulher e quase é linchado no município de Sena Madureira

Um caso de tentativa de homicídio quase acaba em linchamento em Sena Madureira. Na tarde desta quinta-feira, 6, um homem identificado apenas como “Paquinha”, monitorado por tornozeleira eletrônica, invadiu a residência da ex-esposa, Lidiane de Oliveira, 24, anos, localizada no bairro São Felipe.

Inconformado com o fim do relacionamento, Paquinha atingiu Lidiane com três facadas. Por causa de um dos golpes, o braço da vítima chegou a quebrar. Apesar das três perfurações, Lidiane foi atendida no Hospital João Câncio Fernandes e não corre risco de morte.

Quem se deu mal na história foi o ex-marido. Ao perceber a ação de Paquinha, populares o perseguiram e passaram a agredi-lo com chutes e pauladas e por pouco o agressor não foi linchado. Quando a polícia chegou ao local, encontrou Paquinha caído no meio da rua bastante machucado. Levado para o Pronto-Socorro do hospital de Sena Madureira, foi atendido e assim que tiver condições, será transferido de volta para o presídio.