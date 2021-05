Em Acrelândia, polícia apreende madeira de exploração ilegal

O major Kleison Albuquerque, do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 06, falou acerca da operação que foi feita em parceria com Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), em Acrelândia. O alvo foi uma quadrilha originária de Rondônia especializada na exploração ilegal de madeiras.

Na operação, foi apreendido 355 mil metros cúbicos (m³) de madeira ilegal, 127 toras, quatro motosserras, 01 trator, foram lavrados sete autos de infração e apreendidos R$ 29 mil, em espécie.

Segundo o major, Acrelândia já tem um histórico em relação a exploração ilegal de madeira, que vem sendo combatido desde 2018. A operação durou 18 dias e contou com atuação de três agentes ambientais e oito policiais militares.

“Em 2019 tivemos prisões e apreensão de madeira, naquela época, agentes do IMAC foram ameaçados de morte. Já era uma situação conhecida nossa, o problema é que estávamos com pouca estrutura. Neste ano, chegaram viaturas e manutenção de quadriciclos e, isso, permitiu que a gente operasse com mais força: nosso foco foi Acrelândia. Não houve resistência porque a área é muito grande e eles fogem. Esse pessoal todo é de Rondônia e é uma das maiores apreensões feitas pelo Estado”, afirmou.

