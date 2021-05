Eduardo Ribeiro se reúne com dirigentes do PSDB e encaminha filiação ao ninho tucano

O advogado Eduardo Ribeiro declarou ao ac24horas na noite desta quinta-feira (6), que deixará o PDT, do deputado Luiz Tchê, para se filiar ao PSDB, no entanto, não revelou uma data específica.

Ribeiro destacou que esteve reunido na tarde de hoje com o presidente da executiva estadual da sigla, Manoel Pedro, o Correinha, e membros da juventude para fazer um alinhamento do partido. “Conversei com dirigentes, o presidente estadual e a juventude. Pretendo me filiar o mais depressa possível”, ressaltou.

O candidato a vice-prefeito na chapa de Socorro Neri disse que sua ida ao partido é para realizar uma renovação. “O objetivo é ajudar a construção partidária que tem que ser feita o quanto antes”, explicou.

Em relação a sua saída do PDT, Ribeiro revelou que teve conversas recentes com dirigentes do PDT, porém, deverá oficializar a saída ao presidente do partido, deputado estadual Luiz Tchê.

Mesmo antes da filiação, o PSDB no Acre usou a página do Facebook para convidar o advogado para a construção da sigla no Estado. “E aí, Eduardo Ribeiro preparado para juntos construirmos uma história de amor e dedicação ao Acre? Simbora ser feliz!”, diz a nota.

Eduardo foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Socorro Neri em 2020, Ribeiro já comunicou sua decisão a amigos próximos e familiares sobre sua ida ao ninho tucano.