Com baixa procura, Cecon alerta mulheres para exames do câncer de mama

Devido à baixa procura por exames, o Centro de Controle Oncológico (Cecon) está chamando mulheres com idade a partir dos 40 anos ou com indicação médica para que busquem qualquer unidade básica de saúde (UBS) no Estado do Acre para fazer o acompanhamento do câncer de mama.

Em caso de dúvidas, o Cecon está localizado na Travessa Hemoacre, ao lado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Rio Branco. O telefone 3224-3693 está disponível para auxiliar as pacientes.

“O exame é necessário para o diagnóstico precoce e para obter melhor resposta ao tratamento e cura de um possível câncer. Por isso é essencial que as mulheres façam o acompanhamento e os exames preventivos”, explica a gerente de Assistência do Cecon, Carina Hechenberger.

O Cecon, mesmo durante a pandemia, permanece fazendo os mesmos atendimentos: ultrassom de mama e transvaginal, que são solicitados pelo médico que acompanha as pacientes ali atendidas.

“Também são ofertadas consultas com mastologista, ginecologista de pacientes com alta suspeição de câncer de colo de útero, biópsias de colo e de mama e encaminhamentos para cirurgias. As pacientes de primeiro atendimento continuam sendo reguladas e encaminhadas por meio da Atenção Básica”, acrescenta Carina.