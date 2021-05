Acre recebe mais 13.300 doses de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde do Acre (SESACRE), informou na manhã desta quinta-feira (6) a chegada do novo lote de vacinas contra Covid-19 ao Acre, sendo 13.300 doses produzidas pela Fiocruz.

Os imunizantes são da Oxford/AstraZeneca que serão utilizados para dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu mais de 200 mil doses de vacinas e foram aplicadas 124.334 até essa sexta-feira (30), data da última atualização, sendo 94.112 da primeira dose e 30.222 da segunda. Rio Branco aplicou 56.770 doses e Cruzeiro do Sul 13.645.

Dados do governo mostram que o número de doses aplicadas, que constam no portal, refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.