Acre deverá permanecer na bandeira vermelha em nova classificação do Comitê

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou em entrevista no Gazeta Alerta, nesta quinta-feira (6), que o Acre deverá permanecer na bandeira vermelha, pela terceira vez, na próxima avaliação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 que deve ocorrer na próxima semana.

“Eu quero manter nessa situação até ter mais segurança. Eu tenho que pensar também no psicológico das pessoas, está todo mundo nervoso. Os ânimos estão abalados”, ressaltou.

Com a provável decisão, o estado seguirá com a medida restritiva do toque de recolher das 22h às 5h da manhã.