“Todos devemos fazer sacrifícios”, diz Jéssica ao defender PL que determina retomada das aulas

Em entrevista concedida na tarde desta quarta-feira (5), à TV Gazeta, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) defendeu o voto favorável ao Projeto de Lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que proíbe a suspensão de aulas presenciais, durante pandemia e calamidades. Ela disparou ainda críticas acerca da lentidão na aplicação de recursos destinados à saúde por parte do governo do estado e falou de suas pretensões para as eleições de 2022.

Ao defender o PL, a parlamentar alegou que nenhuma profissão é melhor que a outra e, por isso, defendeu o retorno das aulas, porém ponderou que cabe ao Governo e aos municípios um planejamento de acordo com a realidade de cada cidade.

“Eu acho que temos tido um prejuízo muito grande em relação a educação de todo nosso país, inclusive, no Acre, que sempre está abaixo do essencial. E você dizer que, um profissional de educação, não pode trabalhar e um profissional de saúde ou policial deve trabalhar: é obrigatório! Então, na minha opinião e sincera, eu acho que nós todos devemos fazer sacrifícios. Não é nenhuma categoria de profissão melhor do que a outra, são essenciais todos. Então, naquele momento, eu pensei dessa forma e não querendo desmerecer ou desvalorizar os nossos educadores, mas eu acho que é preciso ter esse entendimento. Cabe ao governo do Acre e às prefeituras fazer o seu plano ou planejamento de como vai retornar, se vai ser presencial ou remotamente porque não depende só da vontade do professor. Cabe aos Governos e aos municípios decidir se tem condições ou não de retornar. Então, dessa forma, eu falo tranquilamente que nenhum profissional é melhor do que o outro. Todos estão na mesma situação hoje”, afirmou.

Lentidão no uso de recursos

Em relação à saúde, a deputada criticou a falta de “feedback” [retorno] por parte do governo do estado ao afirmar que destinou muitos recursos, mas que o dinheiro se encontra em caixa no governo devido à lentidão nos processos licitatórios. Ela citou o exemplo da destinação de recursos, de sua cota de emendas, para compra de um tomógrafo, que sequer foi instalado, mas que já foi comprado.

“Um exemplo bem claro dessa falta de resolução é a saúde, porque o mais difícil é arranjar recursos. Por exemplo, no início da pandemia, eu destinei todo o meu recurso de bancada que era de R$ 20 milhões para equipamentos de saúde. Coloquei esse recurso integral para o governo do Acre aplicar em equipamentos para esses hospitais e hoje, eu fico muito triste, que muitos milhões estão na conta do governo esperando por licitação. Eu enviei recurso de R$ 12 milhões extras, mas a única coisa que chegou de relevância foi o tomógrafo que está há dois meses lá no Juruá, mas que até agora não foi montado. É um descontentamento como representante do povo, você consegue o recurso e recursos extras, e tem toda essa demora, eu não consigo entender”, salientou.

Eleições 2022

Indagada sobre seu futuro político em 2022, e uma foto sua com o senador Petecão indicando uma possível aliança, a deputada desconversou e disse estar focada no “agora”.

“Eu não consigo pensar se eu vou disputar o Senado ou vice de chapa. Eu penso somente no agora, atualmente, sou deputada federal e sou bem reconhecida pela população e por amigos parlamentares. Eu penso só no hoje e não sei do amanhã. Eu busco atrás de recursos para a nossa população. Se vai ser uma possível chapa ou não, é Deus quem sabe. Vai ser a população que julga. Aqui é que nem vestibular, só que em quatro anos, a população vai ver se aprova ou não. Eu não posso desprezar o bom futuro, pode ser ao lado do senador Sérgio Petecão, de qualquer outro representante ou Gladson Cameli com a sua reeleição. O momento e as pesquisas vão dizer. O meu maior conselheiro são os meus pais pela trajetória que eles tem e pela boa política. Não tem nada decidido e as coisas ocorrem em decisão de família”, afirmou.