Secretário da Casa Civil de Bocalom pede demissão do cargo: “Não ando muito bem”

O secretário da Casa Civil e de planejamento de Rio Branco, Artur Neto, confirmou a reportagem do ac24horas na manhã desta quarta-feira (5) que entregou o pedido de exoneração dos cargos que ocupa na atual gestão.

De acordo com Neto, o pedido de exoneração nada tem a ver com problemas da atual gestão. Segundo ele, sua saída é por questões de saúde. “Entrei com meu pedido de exoneração ontem (terça-feira). Sou muito grato ao prefeito Bocalom pela oportunidade e confiança em minha pessoa, contudo, não ando muito bem, daí a decisão de pedir minha exoneração”, declarou.

Artur destacou que apesar das tentativas do prefeito em reverter sua decisão, o momento particular exige uma maior atenção e cuidados. Porém, ele se diz agradecido com a oportunidade de comandar duas das mais importantes pastas da prefeitura. “Sigo feliz com a vida, com meu amigo Bocalom, com a equipe montada. Saio sabendo que dei o melhor de mim na gestão e para Rio Branco”, explicou.

A assessoria de comunicação da prefeitura da capital, Ailton Oliveira, fez questão de confirmar o pedido de exoneração do gestor. “Ele pediu para sair por questões de saúde mesmo”, informou.