Neném Almeida defende isonomia e nova base de cálculo para titulação da PM e Bombeiros do Acre

O deputado Neném Almeida (sem partido) se mostrou preocupado com a situação atual dos agentes das Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros durante a sessão legislativa desta quarta-feira, 5.

De acordo com o parlamentar, além da importância da convocação dos concursados da Policia Militar, é necessário estabelecer a isonomia das forças policiais e a correção da base de cálculo por titulação o mais rápido possível.

“Esses dois assuntos foram tratados inúmeras vezes pela Assembleia, é imprescindível que seja revisto o plano de carreira da PM e do CBM, assim como aconteceu merecidamente com a Policia Civil em um passado recente”, relatou Neném.

Ainda de acordo com o parlamentar, o vencimento básico da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros, comumente chamado de “soldo”, é a base de cálculo onde se defini o valor da gratificação de titulação das duas categorias. Através da Lei Complementar nº 349/2018 houve a reformulação do soldo, mas não do valor da titulação que ainda permanece o mesmo.

“Todos os dias recebemos notícias sobre relacionados a criminalidade e a falta de segurança em que vivemos. É preciso que seja feita justiça com nossos principais defensores. O atual soldo precisa se adotado como referência para o cálculo da titulação”, continua o deputado.

O deputado Neném destacou que a Associação das Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Estado protocolou requerimento pedindo a fruição do Adicional de Titulação com base novo vencimento básico o (soldão), a contar de 1º de agosto de 2018.

“A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil formam as forcas de segurança em nosso Estado. Isso significa que cada órgão exerce a sua atividade e competência exclusiva uma da outra, por isso todas merecem o mesmo respeito”, finaliza Neném.