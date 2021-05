Mâncio Lima dá início à vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades

Ações estão sendo organizadas de forma descentralizada, para haver melhor acolhimento aos integrantes do novo grupo prioritário

Com mais 5.200 doses de vacina recebida e pouco mais de 4.175 mil pessoas já imunizadas com pelo menos uma dose contra a Covid-19, a prefeitura de Mâncio Lima avança na vacinação das pessoas com comorbidade. Conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI), trata-se de um novo grupo prioritário de aplicação de doses para combater o coronavírus. Integrantes desse grupo devem ficar atentos aos dias e horários de vacinação, bem como, aos documentos exigidos para a comprovação da doença.

“Eu sou, primeiramente, grata a Deus, porque temos muitas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de tomar essa vacina e, segundo, agradeço de mais o serviço de saúde e a prefeitura de Mâncio Lima, que tem feito um esforço gigantesco para que a vacina chegue àqueles grupos ao qual é destinada. Mesmo vacinada com a primeira dose, os cuidados são mantidos, estou em isolamento, uso máscara sempre que preciso sair e recomento que as outras pessoas façam o mesmo”, disse a funcionária pública Renê Marçal da Costa Silva.

Quem esteve acompanhando de perto o início da vacinação para os grupos das comorbidades foi o prefeito em Exercício Renan Costa que, acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores em exercício Vlade Vasconcelos e do vereador Mazin estiveram nas unidades de saúde onde acontece a imunização.

“A vacina é fundamental e, diria até que a arma principal que temos contra esse vírus, que já nos tirou tantos amigos e pessoas queridas. É importante que as pessoas não deixem de se vacinar, não deixem de procurar as unidades de saúde para receber o imunizante porque fazendo isso vão estar protegendo a si mesmo e a quem você ama”, finalizou Renan Costa, prefeito em Exercício.

Como forma de evitar aglomeração, a Secretaria de Saúde está organizando a vacinação de forma descentralizadas e com doses disponíveis nas Unidades de Saúde. O objetivo é garantir melhor acolhimento para as pessoas com comorbidades e mais segurança aos pacientes durante a verificação dos documentos que comprovarão a doença.

“Aqui na Unidade de Saúde Quintino Rio Branco Lebre a vacinação tem ocorrido de maneira tranquila, a procura é maior nas primeiras horas, porém, durante todo o dia vamos estar para aqui parta atender as prioridades desta fase de vacinação. Até o momento não tivemos nenhuma recusa, apenas um senhor que viaja hoje para Rio Branco a tratamento e que recomendamos o mesmo a tomar sua dose assim que voltar, visto que, a vacina dar reações. Nesta unidade, temos um grupo pequeno, os nossos agentes de saúde já haviam feito um levantamento prévio”, destacou Evanilda Maia, técnica de enfermagem.

O Presidente da Câmara de Vereadores, Vlade Vasconcelos, acompanhou a vacinação e falou da alegria e da importância da imunização para este grupo considerado de risco e que tem sido um dos mais afetados pela COVID-19.

“Estou muito feliz por estar aqui como presidente da Câmara em exercício acompanhando o prefeito nas Unidades de Saúde, que estão dando início a vacinação da Covid-19 para o grupo das comorbidades. Esse grupo tem sido um dos mais afetados por este vírus e, infelizmente muitos não estão aqui para contar a história. Esta é uma pauta que eu defendo muito, a pauta da Saúde e, é muito importante que as pessoas sejam bem assistidas e vacinadas neste momento de pandemia que passamos”, finalizou Vlade Vasconcelos, presidente em exercício da Câmara de Vereadores.

Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Mâncio Lima

Comorbidades Fase 1:

– Pessoas com Síndrome de Down de 18 anos acima.

– Pacientes que fazem terapia renal substitutiva (hemodiálise) idade acima de 18 anos.

– Gestantes com comorbidades com idade acima de 18 anos.

– Puérpera com até 45 dias após o parto que possuem alguma morbidade

– Pessoas com comorbidades com idade de 55 a 59 anos.