Gladson anuncia pagamento integral da VDP aos profissionais da educação para junho

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou na tarde desta quarta-feira (5), ao lado lado da secretária de Educação Socorro Neri, do secretário da Casa Civil Flávio Silva e do secretário de Saúde Alysson Bestene, o pagamento do Prêmio Anual e Desenvolvimento Profissional – VDP, dos profissionais das escolas públicas estaduais para a primeira semana de junho.

“Daqui 30 dias, na primeira semana de junho será pago a VDP, pela informação que tenho é que ia ser parcelado, agora, vamos pagar de uma vez só, peço a complacência de todos”, declarou.

Cameli ressaltou que assinou o projeto de lei para prorrogar a bolsa dos profissionais da Educação e gestores das escolas em tempo integral, principal pauta dos professores em manifestação pública realizada em frente a Casa Cívil.

O projeto será encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) ainda nesta quarta.