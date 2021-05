Boletim “truncado” mostra que Acre volta a ter fila por vaga em UTI com 23 leitos vazios

O Estado do Acre voltou a ter fila de pacientes com Covid-19 em busca de vaga de UTI mesmo tendo 23 leitos da Unidade de Tratamento Intensivo disponíveis. É o que consta no Boletim elaborado pela secretaria de Saúde divulgado na última terça-feira, 4.

O desencontro de informações disponibilizadas pelo Boletim Oficial levam mais dúvidas do que certezas à população. No documento, por exemplo, depois de muitos dias, é informado de que voltou a ter fila por uma vaga de UTI no Acre, assustando quem tem amigo ou parente com Covid-19 e que tem apresentado piora em seu quadro de saúde.

Acontece que no mesmo documento oficial, o governo informa que existem 106 leitos de UTI existentes para pacientes da rede pública e que apenas 86 estão ocupados, o que representaria uma taxa de ocupação de 68,87%.

Em duas unidades, Pronto-Socorro e Hospital do Juruá aparecem com lista de espera por uma vaga de UTI. No entanto, nos dois hospitais, o mesmo boletim informa que há vagas sobrando tanto de UTI, como leitos de enfermaria.

O ac24horas procurou a Secretaria Estadual de Saúde sobre os números confusos do boletim. A explicação foi dada por Adriana Salomão, do departamento de regulação, controle e avaliação da Sesacre, que explicou que apesar de constar no boletim como “fila para UTI”, se trata apenas dos procedimentos necessários para que o paciente seja levado para o leito de Unidade de Terapia Intensiva. “Essa situação eu já conversei até com os profissionais. É que quando o médico pede uma vaga de UTI, o profissional que atualiza o boletim já coloca o paciente aguardando UTI, já que ele não vai na mesma hora, ainda que tenha vaga. Uma limpeza de um leito de UTI demora pelo menos quatro horas”, explica.