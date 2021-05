Bocalom lamenta decisão de Artur Liborino em deixar a Casa Civil

Em nota enviada à imprensa na manhã desta quarta-feira (5), o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) afirmou que “com muita dor na alma” vai aceitar o pedido de exoneração do seu secretário da Casa Civil de Rio Branco, Artur Liborino.

Bocalom afirmou que desde 2010, Artur foi importante no projeto por sua capacidade de organização, de dedicação e de amor. Mais cedo, Artur Liborino afirmou que já havia pedido a exoneração há duas semanas, contudo, o prefeito Tião Bocalom ainda tentava demovê-lo da saída da Casa Civil. Ele alega motivos de saúde para deixar o cargo.

“Enfim, você foi sempre um grande guerreiro que nunca abandonou o front. Nesta eleição, você foi fundamental como coordenador! Na gestão, você foi meu braço direito na composição e organização da equipe. Na Casa Civil e no Planejamento quando acumulou, logo no início, se desdobrou para dar conta de tantas demandas, e o fez com maestria, não dormindo direito pela preocupação em fazer o melhor. Com você na Casa Civil, eu estava tranquilo na organização do governo. Sei que devido a tanta dedicação, acabou desgastando tua saúde”, afirmou.

Em outro trecho, o prefeito pediu que Artur use o tempo necessário para cuidar da saúde e deixou as portas abertas para uma possível volta de Artur no futuro.

“O teu lugar na gestão estará sempre disponível, pois sei que você quer o melhor para o nosso povo. Obrigado! Obrigado! Obrigado, pela dedicação em fazer o melhor em nossa gestão! Tenho certeza que todos os colaboradores da gestão, assim como eu, sentiremos muito a tua falta. Tenha sempre em mim, aquele amigo paizão”, encerrou.