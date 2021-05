União coloca a venda Vila do DNIT em Rio Branco por quase R$ 9 milhões em certame do governo

A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia (SPU/ME) colocou à venda a Vila do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O imóvel está localizado na Via Chico Mendes, nº 1033, bairro Triângulo Velho. O terreno que possui 11.584,66 m² e 2496,00m² de área construída está à venda por R$ R$ 8.827.500,00. Os interessados podem fazer propostas por meio do site de venda de imóveis da União (https://imoveis.economia.gov.br).

Os interessados devem fazer propostas através do Sistema de Concorrência Eletrônica (SCE) disponível no site de imóveis da União. Como o processo é virtual, elas podem ser apresentadas até às 14h59, do dia do certame, que será dia 24 de junho de 2021, às 15hs (horário de Brasília). Entretanto, para ocorrer a validação, é necessário anexar o comprovante de pagamento da caução, equivalente a 5% do valor do imóvel. A oferta de maior valor vence o certame. Caso a proposta apresentada não seja a vencedora, a caução é integralmente devolvida.

Para registrar as ofertas, os interessados devem fazer login no portal de imóveis da União. Para isso, é necessário possuir o cadastro único no Portal gov.br, que possibilita acesso às páginas do governo federal. Os editais das concorrências, fotos dos imóveis e mais informações estão disponíveis no site (imoveis.economia.gov.br).

Para mais informações e esclarecimentos, os interessados podem se dirigir à Superintendência do Patrimônio da União no Acre, situada na rua Amazonas, 115, – bairro Cerâmica, CEP 69.905-074 – Rio Branco/AC, ou através do telefone (68) 2106-7570, no horário das 8 às 12h.