Secretaria de Esportes promete conversa com clubes da Série D para esta semana

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Na semana passada, cobrando um posicionamento do governo do estado sobre a prometida ajuda aos clubes acreanos que vão disputar competições nacionais, as diretorias do Galvez e do Atlético Acreano se posicionaram por meio de uma carta ameaçando desistir da competição por falta de recursos.

Ocorre que em dezembro do ano passado, o governador Gladson Cameli, durante encontro com os dirigentes, prometeu ajudar os clubes.

Os representantes das duas equipes contam que fizeram uma projeção de gastos em cima da promessa, o que não ocorreu até agora. Galvez e Atlético alegam que se não tiverem a confirmação do patrocínio vão oficializar a desistência à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O ac24horas procurou o governo para saber de um posicionamento sobre o prometido apoio financeiro. “O governador Gladson Cameli já se mostrou diversas vezes aberto e pronto a investir no esporte profissional, como foi o caso do ano de 2020. Desta forma, o departamento de esporte do Estado, juntamente com equipe de planejamento (Seplag)se reunirá com os dirigentes dos clubes para apresentar o anteprojeto de investimento possíveis para contribuir com os clubes que participarão, tanto do campeonato estadual, quanto da série D que tem previsão para iniciar em junho”, afirmou Júnior Santiago, coordenador de esportes no governo do Acre.