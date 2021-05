Prouni 2021: inscrição para vagas remanescentes termina hoje (04)

MEC não informou a quantidade de bolsas disponíveis; resultado sai na sexta-feira

Termina nesta terça-feira, 4, o prazo para inscrição para as bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni). As inscrições poderão ser feitas até as 23h59, exclusivamente, site do programa. A divulgação dos pré-selecionados será na próxima sexta-feira, 7. O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou a quantidade de vagas remanescentes. Neste semestre, o Prouni ofereceu, no total, mais de 162 mil bolsas de estudo.

As vagas remanescentes não foram preenchidas no processo regular do Prouni – duas chamadas e lista de espera. Elas são liberadas por conta da desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo.

Na edição deste ano, a classificação dos candidatos se dará por ordem de melhor desempenho obtido no Enem, considerando qualquer das edições do exame ocorridas nos últimos 10 anos. Antes valia somente a prova mais recente do exame.

Para quem fez mais de um Enem neste período, será considerada para efeito da classificação a edição em que ele tenha obtido a maior média no conjunto de provas. Para isso, o candidato deve ter obtido 450 pontos no conjunto de provas do Enem e não ter tirado zero na redação.

“Com isso, a classificação se dará segundo um critério meritocrático, e não mais por ordem do horário de conclusão da inscrição, como ocorria antes, quando o critério era, meramente, temporal e, portanto, passível de prejudicar os candidatos que tivessem alguma dificuldade de acesso à internet”, informou o MEC.

Outra novidade é que aqueles candidatos que fizeram o Enem 2020 e não puderam se inscrever no processo seletivo regular, por causa do adiamento da aplicação das provas do Enem do ano passado, em razão da pandemia de covid-19, também poderão se inscrever nas vagas remanescentes.

O programa

Prouni é um programa do governo federal que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. Para participar é preciso ter feito o Enem, e o candidato não pode ter renda familiar maior que três salários mínimos e não pode ter diploma de ensino superior. Além disso, é preciso se encaixar em uma das seguintes situações: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou; ter cursado o ensino médio em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral da instituição.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil