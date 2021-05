Para ficar na Educação, Socorro Neri deve se desfiliar do PSB e integrar o PP

Após a nomeação da ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, como secretária de educação do governo no lugar de Mauro Sérgio Cruz, informações repassadas ao ac24horas na manhã desta terça-feira (4) enfatizam que Neri deverá sair do Partido Social Brasileiro (PSB) para compor a base de aliados do governador Gladson Cameli (Progressistas). A iminente saída da professora do seu atual partido visa as eleições estaduais de 2022 em retribuição ao apoio dado pelo chefe do executivo nas eleições do ano passado.

Devido a nomeação de Neri ao cargo, rumores apontavam que o PSB pudesse integrar a base do governo, no entanto, o burburinho foi descartado por interlocutores do governo. “Não há essa possibilidade, a Socorro vai sair do PSB”, declarou uma fonte que pediu sigilo.

A data para Neri sair do PSB ainda não foi divulgada e nem confirmada, no entanto, especula-se que Socorro deverá se filiar ao Partido Progressistas.

Mais cedo, o presidente da executiva estadual do PSB, o ex-deputado federal, César Messias, deixou claro que a ida de Socorro para a educação não interfere nos rumos do partido no Acre. “A decisão que ela tomou não interfere nos caminhos do partido. Se nós tivermos que lançar candidato ao governo, nós vamos lançar, se tivermos que apresentar candidatura ao senado, vamos apresentar. A decisão da minha amiga Socorro não interfere no PSB”, afirma César O presidente destacou que a ex-prefeita não sofrerá nenhum tipo de sanção dentro da sigla pela decisão de assumir a pasta da educação.