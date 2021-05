Longo elogia nomeação de Socorro e destaca esforço do governo em apoio aos terceirizados

A nomeação da ex-prefeita Socorro Neri para a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Cultura (SEE) foi uma das pautas levantadas pelo líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, durante sessão virtual desta terça-feira (4).

O político parabenizou o governador Gladson Cameli pela escolha e destacou que a professora da Universidade Federal do Acre (Ufac) tem ampla competência para gerenciar uma das pastas mais importantes do executivo.

“Quero aqui parabenizar o governador Gladson pela excelente escolha. A Socorro Neri, além de muito competente e técnica, tem na sua trajetória com a Educação muitas contribuições significativas que são indispensáveis para o avanço de uma das pastas mais importantes do governo”, explicou o líder.

Encontro com representantes de empresas terceirizadas

Outro assunto também discutido por Longo foi o encontro com representantes das empresas terceirizadas do Estado, que ocorreu nesta segunda-feira (4), na Casa Civil.

Na ocasião, os envolvidos buscaram soluções para as pendências do pagamento de salário dos trabalhadores que prestam serviços à SEE.

O parlamentar destacou que a reunião foi produtiva e que o Governo está tratando do assunto com todo o cuidado, garantindo o direito dos trabalhadores e agilizando o pagamento das empresas que estão regularizadas.

“Todos puderam expressar suas posições com franqueza e ficou ajustado uma força-tarefa para agilizar os pagamentos das empresas que estão regulares ou apenas com pendências menores e que não sejam impeditivas e, neste caso, concluir os procedimentos e finalizar os pagamentos até o final desta semana”, salientou.

“Nos demais casos os trabalhadores serão cadastrados para receber direto em conta seus salários”, finalizou.