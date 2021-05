Gladson encontra embaixador dos EUA para confirmar doação de vacina americana ao Acre

Mais de 233,7 mil doses de vacina contra Covid-19 já chegaram ao Acre desde o começo da distribuição nacional do imunizante, em janeiro.

“Eu mantenho o processo de querer comprar vacina para que a gente possa virar essa página, que ninguém aguenta mais”, disse o governador Gladson Cameli, que dia 11 tem encontro com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, para tratar do interesse do governo americano em doar vacinas para a Amazônia.

A aquisição da Sputnik V está mantida e só depende do aval da Anvisa. “Estamos prontos para comprar”, disse.