Bocalom desapropria terreno no Belo Jardim II para construção de Creche

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) publicou na manhã desta terça-feira, 04, no Diário Oficial do Estado (DOE) o Decreto Nº 888, que desapropria terreno de 2.400,00 m² na rua São Damião, no Belo Jardim II, em Rio Branco.

O terreno foi declarado de utilidade pública e será destinado a construção de uma creche para a comunidade do bairro e adjacências. A avaliação do imóvel será realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA).

As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN).