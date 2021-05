Antônia Sales denuncia abandono total do governo em Marechal Thaumaturgo

A deputada Antônia Sales (MDB) disse nesta terça-feira (4) que o governo do Acre abandonou os moradores de Marechal Thaumaturgo, especialmente quanto às obras de infraestrutura.

“A reforma da pista do aeroporto não foi concluída como também está abandonado o hospital, que está há dez dias sem médicos”, afirmou. De acordo com a parlamentar, existe paciente com a bexiga furada, que precisa sair da cidade, mas não consegue.

“Essas pessoas estão clamando ao governo para que conclua o aeroporto”, afirmou a parlamentar do MDB. Segundo ela, os aviões não estão conseguindo pousar naquela cidade.