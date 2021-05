“Dever sendo cumprido”, diz Gladson com redução de casos da Covid-19

Após alguns dias de apreensão, o Acre se sentiu surpreendido com mais 30 mil doses da vacina contra Covid-19 no fim e neste começo de semana. O governador Gladson Cameli reafirmou nesta segunda-feira (3) que com esforço o Acre não precisou suspender a vacinação. “Na minha conta a pessoa que não toma vacina ela poderá ter de usar uma UTI”, disse Cameli em entrevista à Rádio Aldeia FM.

“Não vamos deixar de fazer nossa obrigação e só vou sossegar quando vacinar toda nossa população”, completou. Ele comemora os números recentes da Covid-19, que mostram queda nas internações e na incidência de casos. “A sensação é do dever sendo cumprido”, disse o governador.

“Não vejo a hora de a gente poder tirar a máscara e ir na casa de um amigo dar um abraço”, comentou.

“A vacinação não parou porque o Acre tem vacina da Fiocruz”, disse Renata Quilles, coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre.

O cadastramento das pessoas com comorbidades segue de forma diferenciada nos municípios. Em Rio Branco, há o pré-cadastro para os portadores de comorbidades.

As segundas doses estão sendo aplicadas. Nas próximas etapas a prioridade é garantir a primeira dose do imunizante à população.

Nesta segunda-feira (3) municípios começam a vacinar novos grupos prioritários.