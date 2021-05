Saúde monitora 8,9 mil gestantes e investe R$ 74 mil contra Covid-19 no Acre

O Ministério da Saúde definiu na última semana de abril os valores que cada município acreano irá receber, em caráter excepcional e temporário, o incentivo financeiro federal de custeio para desenvolvimento de ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus.

Já estão definidas 8.969 gestantes com 1º atendimento já realizado no Acre, as quais serão atendidas com os recursos – cerca de R$74 mil identificação precoce, monitoramento de gestantes e puérperas com síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave ou com suspeita ou confirmação de Covid-19. Além disso, o dinheiro será aplicado também na qualificação das ações de atenção ao pré-natal, parto e puerpério em todos os pontos da rede de atenção à saúde, no contexto da pandemia de coronavírus; suporte ao distanciamento social para gestantes e puérperas que não possuam condições para realização de isolamento domiciliar; e na qualificação das ações de atenção ao pré-natal odontológico realizadas na APS.

Em linhas gerais, o incentivo pretende assegurar a definição de fluxos de referência e contrarreferência para assistência e acompanhamento da mulher durante o ciclo gravídico puerperal, considerando as recomendações para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19, de acordo com a gravidade do caso, idade gestacional e critérios clínicos para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recomendados por protocolos e materiais orientativos do Ministério da Saúde.