Prefeitura de Cruzeiro do Sul finaliza ações e recolhe mais de 30 mil toneladas de entulho

A Operação Cidade Limpa, primeira ação da gestão do prefeito Zequinha Lima e do vice-prefeito Henrique Afonso, foi encerrada no final do mês de abril, após 102 dias de muitas ações de limpeza em toda cidade de Cruzeiro do Sul. Os serviços foram realizados em 38 bairros, 19 avenidas, 9 conjuntos habitacionais e 7 vilas rurais da cidade.

Durante esse período, a gestão municipal empregou mais de 100 homens na operação. Como resultado foram retirados 2.092 caçambas de caminhão carregadas com o material, que equivalem a 25.100 metros cúbico de entulhos retirados das vias e residências de Cruzeiro do Sul, totalizando mais de 30 mil toneladas. Grande parte do material foi devidamente reciclado e reutilizado.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período da operação foram realizados os serviços de roçagem com capinação manual e mecanizada, desobstrução de bueiros e córregos, retiradas de entulhos e coleta manual. Além das ações de limpeza, ocorreram serviços de educação ambiental junto aos moradores e os serviços de orientação dos agentes comunitários de saúde no controle de doenças endêmicas, principalmente a malária e a dengue.

Segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente, Ygoor Neves, durante a operação foram atendidas todas as expectativas, apesar de uma redução necessária das ações, no momento da maior enchente da história de Cruzeiro do Sul, que precisou do emprego de servidores para ajudar na assistência as famílias. “Foram mais de 100 dias de intensas ações de limpeza em nossa cidade. Em um determinado momento, tivemos que reduzir as atividades porque foi preciso destinar nossos servidores no período da enchente para atuar no auxílio as famílias atingidas, mas logo após voltamos com força total e conseguimos chegar em lugares onde o poder público nunca havia ido. Então, certamente conseguimos atingir todas as nossas expectativas”, disse o secretário.

A operação teve início pelo bairro da Várzea. Na época, a moradora Suiane Amaral agradeceu o empenho da prefeitura, frente a grande mobilização que ocorreu na localidade. Em todos os bairros a população colaborou com os trabalhadores prestados, recolhendo os materiais descartáveis dos quintais para serem removidos pelas equipes de limpeza.

“Esse é um serviço muito importante. Há tempo estava precisando de uma limpeza bem feita aqui. É bom porque a gente tira todo entulho que está no quintal e bota pra fora”, falou a dona de casa Suiane Amaral.

Já no Telégrafo, na ocasião que a operação ocorreu na localidade, o morador e presidente do bairro João Faustino agradeceu a prefeitura pela ação, e reconheceu o empenho das equipes. “É uma nova gestão, um novo trabalho e só quem ganha com isso é a sociedade. Tenho certeza que o prefeito Zequinha é um guerreiro e, desde o seu primeiro dia de trabalho vem atuando com a comunidade, caminhando nos bairros e não vai decepcionar. A sociedade se orgulha com isso”, disse o presidente do Bairro Telégrafo, João Faustino Muniz.

O prefeito Zequinha Lima destacou que sua primeira ação de governo foi lançar a Operação Cidade Limpa para que houvesse a redução da quantidade de lixo na cidade e consequentemente nos números da malária e da dengue. “Logo no início de janeiro lançamos a Operação Cidade Limpa com toda a nossa estrutura de secretarias para realizar esse trabalho de limpeza e redução dos números de casos de malária e dengue, e graças a Deus conseguimos atingir todos os nossos objetivos, pois tivemos 91% na redução dos casos de dengue em 2021, com relação ao mesmo período de 2020. Já na malária a redução foi de 18%. Agora precisamos também que nossa população continue fazendo sua parte para que possamos continuar tendo a cidade limpa e bem cuidada”, concluiu Zequinha Lima.