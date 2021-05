Órgãos atuam para regularizar mais de 2,5 mil empresas sem movimentação há 10 anos

O encontro técnico que reuniu o secretário de Finanças de Rio Branco, Cid Ferreira, com técnicos do Sebrae deu o primeiro nesta última semana de abril para achar às mais de 2,5 mil empresas que estão há mais de 10 anos sem apresentar movimentação na Junta Comercial do Acre (Juceac).

Segundo a prefeitura de Rio Branco, dessas empresas, muitas das quais continuam em atividade, gerando emprego e renda, no entanto precisam se regularizar na Junta Comercial para evitar a suspensão de seus CNPJ’s, e, posteriormente serem cancelados.

O secretário revelou que um levantamento feito pela equipe de Finanças do município identificou cerca de 14 mil empresas que deixaram de apresentar movimentação, seja no âmbito da Jucea, seja no Estado e município, nos últimos 10 anos.

“Esse é um trabalho que será analisado e enviado ao Sebrae, para que junto a essas empresas, que por algum motivo suspenderam suas atividades possam receber orientação, receber ajuda para voltar às atividades ou parar de uma vez”, observou Cid Ferreira.