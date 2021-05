David Hall convida Jorge Viana para ser seu vice ao governo nas eleições de 2022

O ex-candidato ao governo do Estado do Acre nas eleições de 2018, o professor David Hall, usou as redes sociais para sugerir que o ex-senador Jorge Viana (PT), seja seu candidato a vice-governador nas eleições estaduais do ano que vem.

Hall usou como argumento a mesma tática feita pelo pedetista Ciro Gomes, que propôs que Lula tivesse a grandeza de aceitar ser seu vice em nome de um projeto da esquerda no país que pudesse pôr um fim à polarização.

“Nesse mesmo espírito eu convido o ex-governador Jorge Viana a ter a grandeza de ponderar o meu convite a ser meu vice-governador, contrariando o personalismo pedante de seu correligionário, para juntos somarmos em nome da renovação e de um projeto de estado que esteja à altura do atual momento que estamos vivendo”, escreveu.

