Assembleia Legislativa lança edital de Curso Preparatório para o Enem 2021

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre, por meio da Escola do Legislativo Acreano “Edson Cadaxo”, divulga edital de inscrições aos interessados em participar da seleção pública para preenchimento de 100 vagas do Curso Preparatório para o Enem – 1º edição de 2021.

Nesta Edição, as vagas serão destinadas aos estudantes da rede pública de ensino das regionais do Baixo Acre, Alto Acre, Purus, Juruá e Tarauacá-Envira e aos dependentes de servidores da Casa.

As inscrições online serão realizadas nos dias 5 a 6 de maio. Os interessados deverão preencher os campos do formulário com as informações solicitadas.

Veja o link da inscrição: http://www.al.ac.leg.br/escola/?p=722