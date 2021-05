Epitaciolândia ganha nova UBS com recursos próprios e emenda de Petecão

A Unidade Básica de Saúde (UBS) José Paulo de Souza, no município de Epitaciolândia, passou por reforma e ampliação do seu espaço físico, em obra iniciada em meados do ano passado, ainda na gestão passada, do ex-prefeito Tião Flores (PP). Na última sexta-feira, 30, o atual prefeito, o delegado Sérgio Lopes (PSDB) fez a entrega da nova UBS, localizada no Bairro Aeroporto, com a presença do senador Sérgio Petecão (PSD), que destinou para a obra uma emenda de quase R$ 400 mil.

Além dos recursos provenientes da emenda parlamentar do senador Petecão, o investimento também contou com a utilização de recursos próprios, que possibilitou incrementos, como a construção do acesso à UBS.

“Estamos muito felizes em poder levar mais saúde aos moradores de Epitaciolândia. Temos que agradecer ao senador, por sua emenda, e ao apoio dos vereadores, que estão presente neste momento importante para o município”, destacou o gestor.

Para Sérgio Petecão, “foi uma grata satisfação ver uma obra desse tamanho e importância. Estamos passando por momentos atípicos devido essa pandemia e estamos vendo uma entrega desse porte aqui em Epitaciolândia. Estou muito feliz”, disse o senador.

Epitaciolândia é o município que apresenta os melhores números do Alto Acre com relação à pandemia de Covid-19. Até o momento, a cidade fronteiriça tem o menor número de casos confirmados e a menor incidência da doença na regional.