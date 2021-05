Whendy Lima e Cadmiel Bonfim testam positivo para covid-19

Os deputados estaduais Cadmiel Bonfim e Whendy Lima, PSDB e PSL, foram diagnosticados neste sábado, 01, com a covid-19. Cadmiel Bonfim e Whendy Lima dão sustentação à base de apoio do governador Gladson Cameli (Progressistas) na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). Em março, o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha testaram positivos para o vírus.

Os dois parlamentares integram a lista dos novos contaminados pela doença do parlamento. Na Aleac, mais de dez deputados já testaram positivo para o vírus. Os últimos foram os deputados Roberto Duarte (MDB) e Fagner Calegário (Podemos).