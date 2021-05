Petecão lamenta demissão de filha de ex-assessor vítima da Covid-19

O senador da República, Sérgio Petecão (PSD) lamentou durante entrevista ao site Alto Acre neste sábado, 1° de maio, a decisão do governador Gladson Cameli (Progressistas) em exonerar a filha do ex-assessor Doca, que perdeu a vida para o vírus da Covid-19.

O senador considerou injusta a demissão de Ana Flávia da Silva Lima do cargo de CEC-2 na Secretaria de Ciência e Tecnologia (SEICT). “As pessoas que o Gladson demite são as que pediram voto para ele, ontem ele demitiu a filha do Doca, em um momento difícil, a menina ganhava R$ 1.200 mensal”, comentou.

Petecão aproveitou e alfinetou o governador Gladson, que para ele, aceita ordens de pessoas que estavam do lado oposto em 2018. “Os caras que ajudamos a derrotar são os mesmos que mandam hoje no governo. Então, esses caras estão aproveitando e dando o troco no Petecão”, explicou.

A comissionada exonerada pela caneta adiada de Cameli era filha do motorista do senador Sérgio Petecão, Raimundo Silva, conhecido como Doca, que trabalhou por quase 30 anos com o político, e que morreu vítima de Covid-19 no Into no último dia 3 de março. Por ser uma figura muito conhecida, a morte de Doca gerou uma grande comoção.