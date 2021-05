Com pandemia, serviços lideram oferta de emprego no Acre

Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, no primeiro trimestre de 2021 todos os grupos de atividades econômicas apresentaram saldos positivos no Acre, totalizando 1.560 empregos com carteira assinada.

Os setores que lideraram os saldos no mês de março foram os de serviços, com 828 novas vagas; indústria (328) e construção civil (223).

Ainda em março, 3 atividades apresentaram saldos positivos, com destaque para o setor de serviços, com 135 postos, seguido pela construção, com 124.

Já os setores da agropecuária, que reduziu em 8% a capacidade de emprego, e do comércio (-36) apresentaram saldos negativos.

