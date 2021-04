RBTrans deve entregar processo licitatório da Zona Azul na próxima semana

Após o fim do contrato com a Empresa Serttel LTDA, responsável pela “Zona Azul”, firmado ainda na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), e que encerrou no sábado, 3 de abril, o superintendente municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBtrans), Anísio Cláudio Alcântara, afirmou em entrevista ao Café com Notícias na manhã desta sexta-feira, 30, que deverá entregar ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), na próxima semana, um novo processo licitatório para reativação para cobrança do estacionamento rotativo.

O superintendente explicou que uma equipe da RBTrans trabalha em modelos do novo sistema para apresentar ao prefeito e depois da escolha do gestor será dado prosseguimento à abertura de um novo edital de licitação.

“Estamos concluindo a fase de escolha de modos: que tipo de trabalho, tipo de cobranças e tecnologias novas que serão inseridas e na próxima semana estará sendo entregue ao prefeito para a escolha e, em seguida, a publicação desse novo processo licitatório”, afirmou.