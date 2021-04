Quatro municípios do Acre serão beneficiados com Programa de Regularização Ambiental

Produtores rurais de Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba e Senador Guiomard irão receber incentivos financeiros para recuperar os passivos utilizando os Sistemas Agroflorestais (SAFs). Ao todo serão 180 hectares beneficiados pelo Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Foram priorizadas áreas próximas a agroindústrias, para o fomento da recomposição florestal e da cadeia da fruticultura, a exemplo do açaí, do cacau e do café.

“Os produtores rurais vão recuperar seus passivos ambientais, obter a regularização e ainda ter um retorno financeiro. Estamos trabalhando para estar cada vez mais próximos dos produtores, estruturando centros integrados em todas as regionais para atender principalmente a esse público, que precisa de fato de informações e atendimento qualificado na área ambiental”, disse Israel Milani, secretário estadual de Meio Ambiente.

Neste mês de maio de 2021 devem ser iniciadas as ações de mobilização e apresentação em campo do programa. O incentivo conta com apoio do Programa REM Fase II, uma iniciativa da Alemanha e Reino Unido, por meio do banco KfW, voltado para projetos de proteção e conservação das florestas.