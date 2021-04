Março lidera com os dias que tiveram mais mortes desde o início da pandemia

A população acreana já se acostumou a acompanhar em todos os veículos de comunicação e nas redes sociais, o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde que informa diariamente o número de novos casos da pandemia e também das mortes provocadas pelo novo coronavírus.

O que muita gente não sabe é que o número de mortos não é referente apenas as últimas 24 horas em relação ao último boletim. No caso dos óbitos, o que acontece é o registro da confirmação que a morte foi causada pela pandemia. Ou seja, a morte aconteceu em um outro dia, mas a confirmação leva em conta o dia em que é publicada no boletim.

A reportagem verificou como exemplo, os dados da última quarta-feira, 28, quando o Acre bateu recorde de registros de mortes em um único dia, com 17 óbitos. Ao analisar os números divulgados no boletim, pessoas que realmente morreram no período de 24 horas foram 6 pacientes. Outros 11 eram de pessoas que haviam falecido em datas anteriores, já que os óbitos só são contabilizados após liberação de resultado laboratorial ou investigação epidemiológica.

O ac24horas fez um levantamento junto à Secretaria Estadual de Saúde para saber realmente quais dias mais pessoas morreram no Acre vítima da pandemia.

Desde a confirmação da primeira morte pela pandemia em 6 de abril do ano passado, o dia mais “mortal” da Covid-19 no estado foi no último dia 17 de março, quando 21 pessoas morreram vítimas do vírus. No segundo nada honroso lugar está também o mês passado, quando no dia 23, morreram 15 pessoas em 24 horas. Na sequência, existem cinco datas empatadas com 14 mortes: 23 de maio de 2020, 03 de junho de 2020, 6, 12 e 20 de março deste ano.

Os números mostram que na segunda onda da Covid no Acre as mortes se intensificaram. Dos nove dias que houve mais mortes pelo vírus desde o início da pandemia, 6 foram registrados em março deste ano.