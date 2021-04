Longo participa como palestrante do Encontro Estadual de Cooperativistas Acreanas

Como convidado especial, o deputado Pedro Longo participou nesta sexta-feira (30) do Encontro Estadual de Cooperativistas Acreanas.

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) é também o criador da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo no Estado (Frencoop/AC).

O evento online reuniu diversos colaboradores, dirigentes e representantes de cooperativas.

O objetivo do encontro foi discutir a importância do cooperativismo para o desenvolvimento econômico e social do Acre.

Na ocasião, Pedro Longo destacou seu trabalho à frente da Frencoop e o empenho dos poderes na busca pelo fortalecimento do setor no Estado.

“A criação de uma Frente Parlamentar na Aleac reflete não apenas o nosso esforço, enquanto membros do legislativo, para tornar o cenário ainda melhor para o crescimento das cooperativas no Estado, como demonstra o interesse que o Governo do Estado tem por esta pauta tão crucial”, destacou o político.

Com Longo, outras figuras também estiveram presentes, como o presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, a gerente de Relações Institucionais do Sistema OCB, Fabíola Nader Motta, a gerente geral do Sistema OCB, Tania Zenella, e o superintendente do Sistema OCB/AC, Emerson Costa Gomes.