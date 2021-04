Gladson nomeia ex-BBB para cargo na saúde e mais 11 comissionados

O governador Gladson Cameli continua fazendo mudanças em cargos comissionados no governo. Como virou praxe diariamente, o Diário Oficial está “recheado” de nomeações e exonerações de cargos comissionados.

Nesta sexta-feira, 30, são 21 mudanças entre nomeados e exonerados no governo. Gladson demitiu 10 cargos de confiança, principalmente da Secretaria de Educação, onde 7 servidores foram exonerados. Outros três são da Secretaria de Ciência e Tecnologia.

Ao mesmo tempo que demitiu, o governador já publicou os substitutos dos cargos demitidos. A novidade é a nomeação do ex-BBB Vanderson Brito em uma CEC-2 na Secretaria Estadual de Saúde. Biólogo de formação, Vanderson participou do programa global em 2019, com grande expectativa, já que uma acreana, Gleici Damasceno, era então a atual campeã. No entanto, a participação de Vanderson durou pouco, já que foi eliminado após ser acusado de estupro e agressão contra ex-namoradas. Todos os processos foram arquivados e Vanderson foi inocentado das acusações.

Brito foi candidato a vereador em Rio Branco pelo PDT nas últimas eleições, mas teve apenas 113 votos e não conseguiu se eleger.